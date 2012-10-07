На следующей неделе в Украину придут заморозки

Ночью и утром 9-12 октября в западных, северных и в большинстве центральных областей Украины на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре. Завтра, 8 октября, в северных, центральных, а ночью в западных областях пройдут сильные дожди, на Правобережье страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

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