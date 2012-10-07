В понедельник Украину зальет дождями

В северных, центральных, а ночью и в западных областях Украины пройдет сильный дождь, и только в восточных, ночью в Крыму и Приазовье, а днем и в большинстве западных областей без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 19°, в западных областях 4-9° тепла (в Карпатах 0-2° мороза); днем в северных, западных и большинства центральных областей 9-14°, на остальной территории 15-20°, местами 23-25°.

В Киеве и области ожидается дождь, ночью и утром местами сильный дождь. Температура по области на протяжении суток 9-14°. По г. Киеву температура на протяжении суток 10-12°.

7 октября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-21°, в Днепре возле Киева 15°.