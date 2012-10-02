Высший спецсуд не сжалился над «макеевскими террористами»

Высший специализированный суд Украины оставил в силе предыдущие приговоры судов организаторам теракта в Макеевке, который был совершен в январе 2011 года.

Об этом сообщает «Сегодня».

Как известно, ранее Дмитрия Онуфрака и Антона Волошина осудили на 15 лет с конфискацией имущества и на 8 лет без конфискации соответственно.

Как рассказала Ирина Онуфрак, мать осужденного, согласно решению судей исполнительная служба теперь должна конфисковать дом, который принадлежит не ее сыну, а ей. «Они даже не читали дело, потому что это нарушение конституционных прав – этот дом я покупала до взрывов за собственные деньги. Фактически выдали мое имущество за имущество сына. Не думаю, что судьи в высшей инстанции могли допустить такую ошибку – либо они знали, что делали, либо выполняли заказ. Дом был куплен до взрывов и оформлен на меня. Сейчас я вынуждена жить в другом городе», – сказала она.

По словам И.Онуфрак, теперь она намерена обжаловать решение суда последней инстанции в Европе. «В Украине я правды не найду – три суда прошло, и никто не захотел разбираться в этом деле. Я просто в шоке от такого решения – у меня нет слов», – добавила она.

Справка УНИАН. Утром 20 января 2011 года в Макеевке Донецкой области произошли два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия «Макееввуголь». В результате взрывов никто не пострадал, однако зданиям был нанесен значительный ущерб.

Неподалеку от одного из мест взрыва на стене был найден конверт, в котором содержалось требование выплатить 4,2 млн евро. Неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки будут произведены еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление СБУ в Донецкой области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт), и разыскивало двух мужчин.

В начале февраля 2011 года в Макеевке по подозрению в разбойном нападении на водителя такси были задержаны Д.Онуфрак и А.Волошин. При обыске по месту жительства Д.Онуфрака были обнаружены улики и вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности задержанных к подготовке и осуществлению взрывов.

5 сентября 2011 года Центрально-Городской районный суд Макеевки вынес приговор исполнителям теракта и лишил двух преступников свободы на 15 и 8 лет.

Также суд обязал Д.Онуфрака возместить ущерб водителю такси за принесенный ему ущерб здоровью в размере 52 тыс. грн.

Кроме того, суд вынес решение двум осужденным возместить солидарный ущерб предприятиям Макеевки, нанесенный в результате совершенного теракта, в размере 373 тыс. грн.

В декабре Апелляционный суд Донецкой области вынес определение, которым оставил приговор в силе.