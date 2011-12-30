Апелляционный суд оставил в силе приговор «макеевским террористам»

Сегодня Апелляционный суд Донецкой области вынес определение, которым оставил в силе приговор организаторам теракта в Макеевке, который был совершен в январе 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, суд огласил определение по делу Дмитрия ОНУФРАКА и Антона ВОЛОШИНА, осужденных 5 сентября 2011 года Центрально-Городским райсудом г. Макеевки за организацию террористического акта и вооруженное ограбление таксиста к 15 и 8 годам лишения свободы.

В своем определении суд удовлетворил частично апелляцию адвоката Д.ОНУФРАКА Елены ЯРОВОЙ. Объем преступных действий Д.ОНУФРАКА суд оставил без изменений, однако по эпизоду совершения оконченного покушения на умышленное убийство в действиях подсудимого исключена квалификация, предусмотренная ст.15 ч.2, ст.115 ч.2 п.6. Уголовного кодекса Украины, а именно: обвинение в покушении на убийство переквалифицировано в нанесение тяжких телесных повреждений.

«В остальной части приговор в отношении осужденного Д.ОНУФРАКА остался в силе. Мера наказания по совокупности преступлений оставлена без изменений – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - уточнили в прокуратуре.

В сообщении также указывается, что апелляцию адвоката А.ВОЛОШИНА Николая СЕМЫКИНА суд оставил без удовлетворения. Мера наказания А.ВОЛОШИНУ оставлена без изменений – 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2011 года Центрально-Городской районный суд города Макеевки Донецкой области вынес приговор исполнителям террористического акта, произошедшего 20 января 2011 года в г. Макеевке, и лишил двух преступников свободы на 15 и 8 лет.

Так, житель г. Макеевки Дмитрий ОНУФРАК приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества, а его напарник - житель г. Горловки Антон ВОЛОШИН приговорен к 8 годам лишения свободы.

Также суд обязал Д.ОНУФРАКА возместить ущерб водителю такси за принесенный ему ущерб здоровью в размере 52 тыс. грн. Кроме того, суд вынес решение двум осужденным возместить солидарный ущерб предприятиям города Макеевки, нанесенный в результате совершенного теракта, в размере 373 тыс. грн.

В суде было заявлено, что вина Д.ОНУФРАКА и А.ВОЛОШИНА в совершении ими террористического акта в суде была полностью доказана.

Государственный обвинитель Александр ДИХТЯРЮК выразил удовлетворение решением суда. Адвокаты осужденных выразили несогласие с таким решением суда и заявили, что обязательно его обжалуют.

Справка УНИАН. Утром 20 января 2011 года в г. Макеевке Донецкой области произошли два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия «Макееввуголь». В результате обоих взрывов никто не пострадал, однако зданиям был нанесен значительный материальный ущерб.

Неподалеку от одного из мест взрыва на стене был найден конверт, в котором содержалось требование выплатить 4,2 млн. евро. Неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки будут произведены еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление СБУ в Донецкой области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт), и разыскивало двух мужчин.

В начале февраля 2011 года в Макеевке по подозрению в разбойном нападении на водителя такси были задержаны Д.ОНУФРАК и А.ВОЛОШИН. При обыске по месту жительства Д.ОНУФРАКА правоохранители обнаружили улики и вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности задержанных к подготовке и осуществлению взрывов у торгового центра и у входа в админздание ГП «Макееввуголь».