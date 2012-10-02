Французское военное кладбище в Севастополе разрушается

Об этом он сказал во время встречи с председателем Севастопольской городской государственной администрации Владимиром Яцубой, сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации СГГА.

В частности, отмечается в сообщении, посол Франции выразил обеспокоенность нынешним состоянием кладбища, сокращением его территории и отсутствием постоянного наблюдения за сохранностью могил.

«Мы хотим сохранить то, что осталось, и по возможности восстановить то, что было. Чтобы место, где были похоронены наши соотечественники, имело достойный вид. Хотим сделать это место, которое по прошествии стольких лет уже трудно назвать кладбищем, местом памяти, и занести его в особый список, как, например, список военных кладбищ», - подчеркнул А.Реми.

Дипломат также сообщил, что французская сторона готова подписать необходимые документы и предоставить для выполнения восстановительных работ средства.

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В свою очередь В.Яцуба отметил, что провел предварительные переговоры по этому вопросу с заместителем министра иностранных дел Украины Русланом Демченко. «Мы решим этот вопрос и на государственном уровне, и на местном уровне. Севастополь знает весь мир, здесь бывает много туристов, в том числе иностранных. Мы приведем французское кладбище в порядок – у нас есть опыт с турецким и немецким кладбищами. Севастополь не уронит свое имя – мы с мертвыми не воюем», - сказал руководитель СГГА.