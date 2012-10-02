Каждый год на "косящих" от армии заводят по 80 уголовных дел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления личного состава Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Игорь Миколаенко.

Он отметил, что уклонение от службы в армии является актуальной проблемой.

В то же время, по словам И.Миколаенко, это проблема не Вооруженных сил, а юношей, ведь за уклонение от службы в армии предусматривается уголовная и административная ответственность, напомнил И.Миколаенко. Он объяснил, что уголовная ответственность в виде ограничения свободы сроком до 3 лет предусматривается в случае, если юноша получил повестку, но не явился на призывной пункт. Если человек не явился на призывную комиссию – это нарушение учета граждан, которые призываются на воинскую службу, эти действия караются штрафами разных размеров.

При этом, И.Миколаенко сообщил, что на протяжении весеннего призыва этого году к уголовной ответственности были привлечены 33 человека, а к административной – около 6 тыс. 300 человек.

И.Миколаенко отметил, что каждый год ситуация приблизительно одинаковая – 70-80 уголовных и 11-12 тысяч административных дел.

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