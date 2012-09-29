После амнистии штрафы за самострой вырастут в десятки раз

Об этом в эфире программы «Социальный статус. Ваше жилье» на телеканале Tonis сообщил начальник управления разрешительных процедур Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александр Сергиенко.

Он напомнил, что с 2013 года минимальный штраф за самовольное строительство частных домов составит минимум 5100 грн, в то время как сегодня он не превышает 170 грн. К таким объектам относятся индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и пристройки к ним.

А. Сергиенко сообщил, что со вступлением в действие упрощенной процедуры ввода частных домов в эксплуатацию, темпы оформления разрешительных документов в Украине значительно увеличились и составляют сегодня 20 тыс. домов в год.

Процедура оформления сегодня носит декларативный характер и занимает не более одного месяца. «Владельцу дома нужно лишь заполнить декларацию о готовности объекта, бланк которой можно найти даже в Интернете, и подать ее в нашу инспекцию. Заполняется этот документ на основе технического отчета работника БТИ», - уточнил А. Сергиенко.

Он также обратил внимание, что декларация нужна только для объектов, построенных после 1992 года. Для домов, построенных ранее, будет достаточно технического отчета БТИ.

При этом А. Сергиенко высказал предположение о возможном продлении срока амнистии, если темпы разрешительной документации гражданами не будут снижаться. «Если темпы подачи документов в инспекцию останутся на том же уровне, у нас разработаны предложения о продлении срока амнистии», - сказал он.

Чиновник не уточнил, на какой срок она может быть продлена, но выразил надежду, что во втором полугодии 2013 года большинство людей оформят разрешительные документы на собственные дома по упрощенной схеме.

По теме: Продлена легализация самостроев

Как сообщал УНИАН, легализация самостроев продлена для объектов, построенных до марта 2011 года.

Во время кампании по легализации самостроев, объектов построенных до 2009 года, под амнистии попали 46 тысяч семей. В течение января-августа 2012 года легально начато строительство более 68 тысяч объектов. 98% объектов строятся по декларативному принципу и 2% - это объекты четвертой и пятой категории сложности.

Справка УНИАН. Упрощенная система регистрации самостроев была введена несколько лет назад. Главным нововведением было значительное сокращение количества документов и справок, которые необходимо было получать заявителям.