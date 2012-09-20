Продлена легализация самостроев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду на брифинге сообщил глава Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Александр Рыбак.

«Учитывая, что амнистия действовала до конца этого года, и не все граждане успеют воспользоваться упрощенными процедурами, мы выступили с предложением о продлении срока амнистии, а также расширения временных рамок для построенных объектов. Теперь амнистии подлежат объекты, построенные до 12 марта 2011 года», - сказал он.

По его словам, во время кампании по легализации самостроев, объектов построенных до 2009 года на амнистии попали 46 тысяч семей. Также А.Рыбак сообщил, что в течение января-августа 2012 года легально начато строительство более 68 тысяч объектов. 98% объектов строятся по декларативному принципу и 2% - это объекты четвертой и пятой категории сложности.

Справка УНИАН. Упрощенная система регистрации самостроев была введена несколько лет назад. Главным нововведением было значительное сокращение количества документов и справок, которые необходимо было получать заявителям.