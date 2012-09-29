Взрыв газа в Харькове будет стоить обвиняемому от 3 до 8 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, установлено, что этот молодой человек в ночь с 3 на 4 сентября находился в квартире №10 на 3-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Слинько, 2Б в г. Харькове по просьбе квартиросъемщиков, чтобы присмотреть за домашними животными. Действуя преступно небрежно, он оставил без присмотра включенную газовую плиту.

Согласно заключению экспертизы, причиной чрезвычайного происшествия стала утечка газа через открытые конфорки газовой плиты и духового шкафа.

Около 10.40 газо-воздушная смесь загорелась. Впоследствии произошел взрыв, в результате чего пострадали жильцы, а самому дому нанесен значительный ущерб.

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Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее следственным управлением прокуратуры области 4 сентября было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.367 УК Украины (халатность, повлекшая тяжелые последствия). В дальнейшем дело было переквалифицировано на ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжелые последствия).