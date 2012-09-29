Украина ответит перед ООН за права человека

Как сообщили УНИАН в Центре информации о правах человека, в конце октября 2012 года Украина будет отчитываться перед ООН о ситуации с правами человека в рамках Универсального периодического обзора (УПО). Правительство и правозащитники подготовили собственные версии событий.

Чтобы выяснить, что думают украинцы о ситуации с правами человека, общественные организации при поддержке ПРООН проводят всеукраинскую кампанию "Права человека в Украине: твой голос важен". В рамках кампании украинцам будут предлагать ответить на 13 вопросов из различных аспектов соблюдения прав человека в стране.

Инициаторами кампании выступили Центр информации о правах человека и Проект «Без границ» Центра «Социальное действие».

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Общественные организации планируют распространить результаты опроса во время заседания Совета ООН по правам человека 24 октября 2012 года. Именно в этот день страны-участницы ООН в рамках Универсального периодического обзора будут рассматривать вопрос о соблюдении в Украине международных стандартов по защите прав человека. После завершения УПО страны ООН предоставляют украинской власти рекомендации с учетом полученной ими информации. Государства, которые проходят обзор, берут на себя обязательство имплементировать рекомендации в собственном законодательстве.

Опрос будет проводиться одновременно в интернете – на странице Центра информации о правах человека, в социальных сетях, а также в шести городах Украины: Киеве, Львове, Херсоне, Симферополе, Сумах и Луганске.

Информационная кампания продлится до 10 октября 2012 года.