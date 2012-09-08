Правозащитники призывают вернуть антидискриминационный закон в парламент

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Всеукраинского правозащитного союза «Коалиция по противодействию дискриминации в Украине» по поводу принятия 6 сентября Верховной Радой закона «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

Коалиция по противодействию дискриминации в Украине, которая объединяет общественные организации и экспертов, работающих в области прав человека и в сфере противодействия дискриминации, приветствует факт появления в Украине базового антидискриминационного закона, принятие которого является давно ожидаемым.

Правозащитники отмечают, что принятие подобного закона было одним из жестких требований Евросоюза, предусмотренных Планом действий по либерализации визового режима с ЕС, который касается каждого гражданина Украины.

В то же время, в заявлении указывается, что закон имеет достаточно много недостатков, например, содержит слишком ограниченный перечень антидискриминационных признаков - «перечень, который почти неизменным «перекочевывает» из одного законодательного акта в другой, не внося, таким образом, существенной новизны в то, ради чего существует антидискриминационное законодательство, а именно - в социально-правовую защиту людей от несправедливого обращения». Кроме того, закон не предусматривает ни внесения изменений в другие законодательные акты Украины, ни создания эффективного механизма практической защиты людей от дискриминации.

Также Коалиция по противодействию дискриминации в Украине считает, что парламент очень быстро принял антидискриминационный закон, потому что власть стремится как можно быстрее угодить Евросоюзу уже на протяжении этого политического сезона, еще до выборов, чтобы формально отчитаться и получить признание избирателей.

Кроме того, коалиция отмечает, что власть пренебрегла процедурой надлежащего общественного обсуждения законопроекта. «Эксперты Коалиции по противодействию дискриминации еще с весны прошлого года работали над предложениями к антидискриминационному закону и предлагали их правительству, исходя из европейских подходов в сфере прав человека вообще и в вопросах противодействия дискриминации в частности. К сожалению, законотворцы не учли целый ряд толковых экспертных предложений», - сказано в заявлении.

В связи с этим коалиция призывает Президента возвратить принятый антидискриминационный закон в парламент на доработку с учетом экспертного мнения отечественных и зарубежных специалистов, что позволит устранить его недостатки и сделать более соответствующим тем стандартам в сфере прав человека, которые уже длительное время являются нормой в странах Европейского Союза.

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Независимо от того, подпишет ли глава государства закон «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», Коалиция по противодействию дискриминации в Украине обещает и в дальнейшем работать над совершенствованием базового закона о противодействии дискриминации, а также над внедрением эффективных механизмов применения антидискриминационного законодательства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 сентября, Верховная Рада Украины приняла закон «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

Законом определено, что дискриминация - решения, действия или бездеятельность, направленные на ограничение или привилегии относительно лица и/или группы лиц по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, семейного и имущественного положения, местожительства, по языковым или другим признакам, если они делают невозможным признание и реализацию на равных основаниях прав и свобод человека и гражданина.

Действие закона распространяется на такие сферы общественных отношений: общественно-политическая деятельность; государственная служба и служба в органах местного самоуправления; правосудие; трудовые отношения; здравоохранение; образование; социальная защита; жилищные отношения; доступ к товарам и услугам; на другие сферы общественных отношений. Формами дискриминации являются прямая дискриминация; непрямая дискриминация; подстрекательство к дискриминации; притеснение. Любые формы дискриминации лиц и/или групп лиц по их определенным признакам со стороны государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также юридических и физических лиц запрещаются.