«Антонов» намерен создавать СП с россиянами по каждому совместному самолету

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга, посвященного проведению международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ», сообщил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

По его словам, Самарский авиазавод, являющийся партнером ГП «Антонов» по производству самолетов Ан-140, имеет достаточно большое количество заказов на эти машины.

«Поэтому мы намерены создать совместное предприятие, которое позволит нам интенсифицировать производство этого самолета. В дальнейшем мы планируем создавать совместные предприятия по каждому самолету, который мы производим, совместно с российскими партнерами. Такое СП будет заниматься продажей самолетов, их обслуживанием и подготовкой летного персонала», - сказал Д.Кива.

Как ранее сообщал УНИАН, начиная с 2015-2016 гг., российское оборонное ведомство планирует начать закупку новых серийных военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки Ан-70 и модернизированного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

На 2012 год для финансирования программы Ан-70 в госбюджете Украины предусмотрено 454 млн грн.

Государственное предприятие «Антонов» до конца текущего года получит 35 миллионов долларов от Министерства обороны России на реализацию проекта Ан-70.