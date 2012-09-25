Россия хочет СП для производства самолетов «Ан»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач сказал в ходе видеомоста Москва - Киев на тему: “Больше, чем СНГ: новый формат сотрудничества в рамках Содружества”.

А.Клепач считает, что авиационная промышленность Украины находится на определенной развилке. По его словам, авиационный комплекс Украины в ближайшие годы может утратить способность создавать новые самолеты и модернизировать существующие модели. Украина станет поставщиком комплектующих для европейских или китайских производителей.

“Другая альтернатива сейчас есть, но ее непросто реализовать. Это создание глубокого партнерства (с Россией - УНИАН), не просто в торговле, а совместной компании по производству Ан-70 и всей линейки ановских самолетов”, - сказал А.Клепач.

При этом он подчеркнул, что рынок транспортных самолетов составляет десятки миллиардов долларов.

По его словам, только объединяя усилия, можно стать крупнейшим игроком на рынке военно-транспортной авиации и отчасти гражданских самолетов.

“Это будущее мы можем потерять. Здесь свои усилия должна приложить и Украина, и Россия”, - сказал он.

По словам А.Клепача, если Украина и Россия за 5-6 лет не используют имеющиеся преимущества, то этот рынок будет занят европейскими и китайскими производителями.