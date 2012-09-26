Львовский губернатор подает в суд на мэра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, А.Садовый неоднократно называл управление «коррумпированным и заключающим безосновательно временные договоры на перевозку».

Львовская ОГА в сообщении приводит ряд доводов, которые опровергают упомянутые утверждения и доказывают, что ответственность за транспортный беспорядок в городе лежит на чиновниках мэрии.

„Недовольство схемой движения началось 1 января 2012 года, когда Львовский городской совет ввел новую сеть городских автобусных маршрутов общего пользования. Из-за упомянутого новшества без автотранспортного обслуживания остался ряд населенных пунктов, которые расположены непосредственно возле Львова и до января 2012 года обслуживались городскими маршрутами. Городские депутаты выразили неудовлетворительную оценку действиям должностных лиц управления транспорта Львовского горсовета и лично городскому голове. Впрочем, городской голова Львова отчитывается, что введение новой сети является важным достижением. Недостатки он объясняет работой пригородных и междугородных маршрутов, за которые отвечает управление развития инфраструктуры ОГА”, - отмечается в сообщении.

Также пресс-служба ОГА отмечает, что по состоянию на сегодняшний день лишь незначительное количество городских маршрутов в городе остались в том виде, в каком они были введены 1 января, в тоже время ряд новых маршрутов открыт без объявления конкурса и автобусы курсируют в течение 9 месяцев по временным разрешениям.

Кроме того, по сообщению ОГА, до сих пор не введен в строй трансфертный билет, и жители Львова вынуждены оплачивать проезд в два раза дороже.

“При новой маршрутной сети управление развития инфраструктуры ОГА приняло решение об открытии всего одного пригородного маршрута № 371 Львов АС-4 – Солонка. Именно органы местного самоуправления должны обеспечивать строительство автостанции по обслуживаниЮ пригородных и междугородных маршрутов. В нашем случае это Львовский городской совет, но мы имеем только обещания”, - отмечается в сообщении.

При Львовской ОГА была создана рабочая группа для решения проблемных вопросов, связанных с городскими автотранспортными перевозками, которые возникли во взаимоотношениях двух органов власти.

В ОГА утверждают, что заседания группы представители мэрии посещали нечасто. Соответственно не обо всех шагах, направленных на улучшение движения в городе, знают. Например, для разгрузки улично-дорожной сети схемы движения отдельных маршрутов, по предложению городского совета, откорректированы. Редко присутствовавшие на совещаниях городские чиновники безответственно со всем соглашались, но последующие их действия нарушали принятые решения, говорится в сообщении.

По теме: Львовский горсовет признал неудовлетворительной работу мэра

Как передавал УНИАН, 20 сентября депутаты Львовского горсовета признали неудовлетворительной работу городского головы Львова Андрея Садового в 2011 году. За это решение проголосовали 63 депутата.

В комментарии УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” Руслан Кошулинский отметил, что депутаты признали неудовлетворительной работу городского головы Львова за невыполнение бюджета развития города в 2011 году, который был выполнен только на 29%.