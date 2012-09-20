Львовский горсовет признал неудовлетворительной работу мэра

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение сегодня во время сессии Львовского городского совета проголосовали 63 депутата.

В частности, сначала городской председатель отчитался о работе исполнительных органов Львовского городского совета за 2011 год.

В конце доклада мэр обратил особое внимание депутатского корпуса на развитие города в 2012 году.

«Вторая половина 2012 года будет очень непростой как для Украины в целом, так и для города Львова. Это год выборов, год заявлений, обещаний и обострения политической борьбы. Я хочу, чтобы вы помнили, что с выборами жизнь в городе не закончится. Вы являетесь избранными громадой Львова депутатами со своими полномочиями, правами и обязанностями. Любые ваши действия, поступки или заявления имеют непосредственное влияние на жизнь сотен тысяч людей. Я хочу, чтобы вы при любых обстоятельствах всегда чувствовали себя больше львовянами, чем членами ваших партий, и именно этим руководствовались в своей деятельности, хотя, по-видимому, это и не всегда просто», - отметил городской председатель Львова.

После этого депутаты пошли на совещание, и после длительного обсуждения председатель фракции ВО «Свобода» в Львовском городском совете Руслан Кошулинский предложил поставить на голосование консолидированное предложение фракций ВО “Свобода”, Народного Руха, “Фронта змін” и “Украины соборной” о том, чтобы признать работу городского председателя Львова в 2011 году неудовлетворительной.

Городской председатель поставил предложение на голосование, оно набрало 63 голоса. Всего в Львовском городском совете 90 депутатов.

В комментарии УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” Р.Кошулинский отметил, что депутаты признали неудовлетворительной работу городского председателя Львова за невыполнение бюджета развития города в 2011 году, который был выполнен лишь на 29%.

Как сообщал УНИАН, также сегодня около 400 дворников провели акцию протеста под стенами городского совета, где проходила сессия, требуя от депутатов выделения средств на уборку города.

Под стенами городской Ратуши работники львовских коммунальных предприятий скандировали “Ганьба!”, предлагая депутатам “самим бесплатно убирать Львов”.