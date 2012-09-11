Украина и Россия намерены строить по 30 Ан-148 в год

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь.

«У нас есть проект совместного нового завода с ГП «Антонов» на территории ВАСО ("Воронежское акционерное самолетостроительное общество") по новой технологической линии для Ан-148. Мы этот вопрос прорабатываем, консультируемся с технологическими экспертами и банками», - сказал Ю.Слюсарь.

Он сообщил, что на сегодня в планах выйти на производство 30 самолетов Ан-148 в год на мощностях ВАСО.

«Мы не собираемся закрывать эту программу. У нас в отношении Ан-148 большие планы. Все остальное - домыслы», - подчеркнул замминистра.

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Ю.Слюсарь сообщил, что Ан-148 хороший самолет, который имеет очень высокие налеты и востребован на рынке.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя говорить, что Ан-148 – заместитель российского «Сухой Супер Джет», поскольку эти самолеты сделаны для несколько разных рыночных, климатических и географических условий.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Ю.Слюсарь заявил, что Министерство промышленности и торговли РФ хочет заменить на самолете Ан-148 украинские двигатели Д-436-148, которые производит ОАО «Мотор Сич», на российско-французские двигателя Sam-146, который используется при производстве Sukhoi SuperJet-100.