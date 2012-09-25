Официальной версии гибели летчика-курсанта в Чугуеве до сих пор нет

Об этом заявил журналистам министр обороны Украины Дмитрий Саламатин после командно-штабных учений «Перспектива-2012», отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Интенсивно отрабатываются две основные версии – ошибка пилота и отказ техники», - отметил Д.Саламатин.

Отвечая на уточняющий вопрос, в какие сроки появится официальная версия, министр подчеркнул: «Комиссия работает, не нужно подгонять работу комиссии».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября на военном аэродроме Чугуева в катастрофе самолета Л-39 погиб курсант 3-го курса летного факультета Харьковского университета Воздушных сил ВСУ Николай Наконечный.

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Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Владимир Замана сообщил, что рассматриваются две версии авиакастрофы: неисправность самолета и ошибка пилота.

По его словам, курсант-летчик прошел полную подготовку согласно курсу летной подготовки, до самостоятельного полета выполнил с летчиком-инструктором 71 полет и был определен готовым к выполнению самостоятельного полета.

По факту авиакатастрофы самолета Л-39 прокуратурой Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере возбуждено уголовное дело по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним).