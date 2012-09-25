Начальник Маневичской колонии сам сядет за решетку на 6 лет

Судом вынесен приговор служебным лицам Маневичской исправительной колонии №42 и управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Волынской области, преднамеренные противоправные действия которых привели к смерти осужденного.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, начальник колонии осужден к шести годам лишения свободы с лишением права 3 года занимать должности в правоохранительных органах и с лишением специального звания - майор внутренней службы.

Старшему оперуполномоченному управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Волынской области суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права 3 года занимать должности в правоохранительных органах и с лишением специального звания - старший лейтенант внутренней службы. Установлено, что именно он нанес осужденному удар, который и привел к смерти.

Еще шестерым служебным лицам колонии № 42 назначено наказание в виде четырех с половиной, а двум – в виде четырех лет лишения свободы с лишением права 2 года занимать должности в правоохранительных органах и с лишением специальных званий с установлением трехлетнего испытательного срока.

Как напомнили в прокуратуре, 15 марта 2011 года 25-летний осужденный Владимир Делевин самовольно покинул участок социальной реабилитации Маневичской ИК №42, а 19 апреля был обнаружен работниками Кодымского РО УМВД Украины в Одесской области и доставлен по месту отбывания наказания.

Утром 21 апреля 2011 года этот осужденный был найден мертвым в помещении для проведения личного обыска исправительной колонии. Проверка установила, что его смерть была вызвана преднамеренными противоправными действиями служебных лиц ИК №42 и ГДУВИН в области. Эти действия сопровождались насилием, были болезненными и унизительными.

22 апреля 2011 года прокуратурой Волынской области было возбуждено уголовное дело в отношении 10 служебных лиц Маневичской ИК №42 и управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Волынской области. Десяти служащим инкриминируется превышение власти или служебных полномочий и истязание осужденного.