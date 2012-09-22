В Харьковской области разбился военный самолет: погиб курсант
16:33, 22 сентября 2012Общество
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Возле города Чугуева Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился курсант Харьковского университета Минобороны Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, трагедия произошла сегодня, около 12.30.
По предварительным данным, курсант, 1991 года рождения, на самолете чешского производства (модификация уточняется) дважды выполнил полет с инструктором, третий осуществлял сам.
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