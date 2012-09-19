По факту нападения на помощника оппозиционера возбудили дело

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

«По факту нападения на 34-летнего гражданина в селе Музычи Киево-Святошинского района Киевской области милиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)», - говорится, в частности, в сообщении.

По данным милиции, «вчера около 19.00, когда доверенное лицо одного из кандидатов в депутаты доставили на автомобиле к дому, четверо неизвестных напали на автомобиль. Один из них разбил левое переднее стекло и не выпускал водителя из машины, остальные наносили телесные повреждения руками и ногами доверенному лицу кандидата в депутаты». Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле без государственных номерных знаков.

Сейчас мужчина находится в одной из столичных больниц. Проводятся соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена степень тяжести нанесенных телесных повреждений.

В рамках уголовного дела милиция выясняет все версии совершения преступления, в том числе, как заявил сам потерпевший - по политическим мотивам. Лица, причастные к совершению этого преступления, разыскиваются.

Как сообщал УНИАН, по данным оппозиции, неизвестные также нанесли несколько ножевых ранений М.Шкуро. Кроме того, в руках у нападавших была канистра и бутылки с зажигательной смесью, которыми злоумышленники не успели воспользоваться, говорилось в сообщении «Батькивщины».