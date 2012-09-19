Сегодня в Киев из Иерусалима прибудет Плащаница Пресвятой Богородицы
09:11, 19 сентября 2012Общество
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По просьбе Блаженнейшого Митрополита Владимира и по благословению Патриарха Иерусалимского Феофила III с 19 сентября по 19 октября 2012 года в Украине будет находиться Плащаница Пресвятой Богородицы.
Святыня пробудет в Киеве до 19 октября. Фото с сайта orthodoxy.org.ua
Об этом сообщает сайт Украинской православной церкви.
Плащаница Пресвятой Богородицы сохраняется в Иерусалиме, в Гефсиманской обители, так называемой Малой Гефсимании, расположенной напротив входа в Храм Гроба Господнего. В этом небольшом храме она хранится справа возле алтаря.
В Киеве святыня пробудет до 24 сентября, затем ее встретят в других епархиях УПЦ. В целом поклониться Плащанице будут иметь возможность верующие Полтавы, Харькова Донецка, Луганска, Днепропетровска, Запорожья, Белой Церкви, Житомира, Тернополя, Почаева и Львова.
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