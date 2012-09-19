Министр: преступность в России и Украине имеет много общего

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД по итогам совместного заседания Коллегий МВД Украины и России, которое состоялось во вторник в Петрозаводске (Республика Карелия, РФ).

Как отметил во время мероприятия министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, «ситуация такова, что криминогенные процессы, происходящие в наших странах, имеют много общего. Поэтому нам необходимы четкие скоординированные действия практически по всем направлениям борьбы с преступностью». В частности, речь идет о противодействии организованной преступности, незаконному обороту оружия и наркотиков, преступлениях против личности и в сфере экономических отношений и высоких технологий, а также в вопросах организации розыскной работы, сказал В.Захарченко.

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, в свою очередь, отметил, что взаимоотношения правоохранительных ведомств России и Украины развиваются динамически. По его словам, реализуются положения заключенных договоров и соглашений. За последние годы активизирован обмен информацией, регулярно проходят скоординированные мероприятия по улучшению криминогенной обстановки на смежных территориях. Широкое распространение приобрела практика заключения соглашений о сотрудничестве на региональном уровне.

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По мнению В.Захарченко, особое значение имеет совместная работа в приграничных регионах наших стран. Ведь именно здесь проходят основные потоки контрабанды, миграции, в том числе и нелегальной, каналы международного наркотраффика, торговли оружием и «живым товаром».

«Очевидно, что односторонние методы борьбы будут малоэффективными. Только системное взаимодействие, в основе которого лежат обмен информацией, анализ, планирование и осуществление скоординированных мероприятий, способны дать желаемый результат», - отметил министр внутренних дел Украины.

По убеждению главы украинской делегации, основными приоритетами в совместной работе ведомств должны стать:

выявление, документирование и пресечение противоправной деятельности организованных преступных групп, действующих на приграничных территориях или в сфере общих интересов двух стран;

оказание взаимной помощи в раскрытии и расследовании преступлений, установлении лиц, которые их совершили, в розыске преступников и пропавших без вести граждан;

координация действий в выявлении и перекрытии каналов нелегальной миграции, торговли людьми, поставок наркотиков, оружия, контрабандных товаров;

совместное обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении на смежных территориях культурно-массовых и религиозных мероприятий, спортивных соревнований, фестивалей, ярмарок и пр.