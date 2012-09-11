На границе с Украиной контрабандисты забрали оружие у российских погранцов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции по Белгородской области.

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Грайворонскому району 10 сентября около 23-х часов. По предварительным данным, нападение на наряд пограничной службы в составе двух человек произошло в районе села Мокрая Орловка после того, как сотрудники предприняли меры к задержанию контрабандистов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после поступления сообщения о нападении и завладении табельным оружием, отдел полиции был поднят по тревоге. Был введен специальный оперативный план. Дороги были немедленно перекрыты нарядами ДПС и вневедомственной охраны. Одновременно началась работа по розыску подозреваемых.

«В течение короткого времени удалось обнаружить место стоянки автомобилей УАЗ, на которых предположительно передвигались контрабандисты, и задержать одного из участников нападения на наряд. В ходе проведения работ на месте обнаружения транспорта был обнаружен первый пистолет, второй оперативники нашли в мусорном контейнере», - сообщает полиция.