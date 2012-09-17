Подросток «минировал» аэропорт, вокзал и супермаркеты, «чтобы насолить отцу»

Шестнадцатилетний студент одного из львовских колледжей, которого 16 сентября задержали правоохранители за ложные сообщения о заминировании трех торговых центров и главного железнодорожного вокзала во Львове, признался, что „своими поступками он хотел «насолить» отцу, который бросил семью”.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

„16 сентября, в 11.28, сотрудники управления СБУ во Львовской области сообщили работникам милиции в аэропорту о том, что возле терминала «А» они обнаружили человека, по приметам похожего на неизвестного, который в течение 14 и 15 сентября четыре раза сообщал о «заминировал» зданий во Львове, – трех торговых центров и железнодорожного вокзала. Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. Во время разговора с несовершеннолетним, он сознался, что это он сообщал о заминировании супермаркетов «Арсен» и Главного железнодорожного вокзала города Львова. В этот раз, отметил парень, он хотел „заминировать” Львовский аэропорт имени Данила Галицкого. Здесь его задержали правоохранители” , - информирует Отдел связей с общественностью.

Как отмечается в сообщении, несовершеннолетний „минер” заявил, что „он хотел напомнить о себе, а заодно и «насолить» отцу, который бросил семью, расставшись с матерью”.

„Парень также рассказал, что ему нравилось наблюдать за тем, как после его сообщений о заминировании двух супермаркетов и вокзала, которые находятся в противоположных концах Львова, по городу разъезжало большое количество милицейских машин, скорой помощи, автомобили МЧС и взрыво-технической службы”, - информирует Отдел связей с общественностью.

Также в сообщении отмечается, что все сообщения о псевдозаминировании парень осуществлял из таксофонов, которые находились недалеко от объектов, которые он „минировал”.

По фактам заминирования четырех объектов в городе Львове возбуждено уголовное дело по признакам частей 1 и 2 статьи 259 УКУ (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Этот вид преступления предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы сроком на пять лет.

Дело передается в суд.

Также в Отделе связей с общественностью отметили, что выезд спецподразделений МЧС, милиции, СБУ, взрыво-технической службы, скорой помощи на один такой вызов о заминировании во Львове стоит около 50 тыс. грн

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Львовские правоохранители задержали злоумышленника, который сделал ложное сообщение о «взрывчатке» в аэропорту. По информации пресс-службы СБУ во Львовской области, им оказался 16-летний местный житель, студент одного из львовских колледжей. Также установлено, что он 14 сентября осуществил первое сообщение о псевдозаминировании супермаркета «Арсен» во Львове. На следующий день парень сообщил о «заминировании» уже двух супермаркетов во Львове и железнодорожного вокзала.