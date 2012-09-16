СБУ задержала «шутника», «заминировавшего» аэропорт, вокзал и супермаркеты

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, сегодня, 16 сентября, около 11.00, на телефон оперативной службы «102» поступило анонимное сообщение о том, что в помещении Львовского аэропорта им. Данилы Галицкого заложено взрывное устройство.

В результате проведения оперативных мероприятий, личность сообщившего о «заминировании» аэропорта была установлена, он задержан.

В управлении СБУ во Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о том, что сотрудники Службы безопасности установили и задержали злоумышленника.

По информации пресс-службы СБУ во Львовской области, им оказался 16-летний местный житель, студент одного из львовских колледжей. Также установлено, что он еще 14 сентября сообщил о псевдозаминировании супермаркета «Арсен» во Львове. На следующий день парень сообщил о «заминировании» уже двух супермаркетов во Львове и железнодорожного вокзала.

Сегодня личность «шутника», который нанес значительный ущерб своими сообщениями, была установлена, он задержан. Задержанный, в соответствии с законодательством, передан милиции.