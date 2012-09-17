Мучителю Поповой дали 12 лет тюрьмы

Ленинский районный суд г. Николаева осудил обвиняемого в жестоком избиении Александры Поповой Aлeкcaндpа Kocинoва к 12 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор по делу был зачитан сегодня в суде.

Согласно приговору, наказание назначено в соответствии с двумя статьями обвинения: 10 лет А.Косинов получил за попытку умышленного убийства из хулиганских побуждений и 2 года – за кражу мобильного телефона Александры.

Суд учел отягчающие обстоятельства: то, что подсудимый совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также тяжелейшие последствия жестокого избиения для жизни и здоровья пострадавшей.

Согласно решению суда, подсудимый должен будет выплатить денежную компенсацию пострадавшей девушке: 100 тыс. грн морального ущерба, а также возместить расходы на лечение - больнице скорой помощи, где лежала А.Попова, - 9 тыс. 361 грн., матери Александры Алле Гудзь – 9 тыс. 182 грн. Кроме того, подсудимый оплатит судебные издержки – 707 грн.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве 18-летнюю Александру Попову в ходе возникшей бытовой ссоры жестоко избил 22-летний Александр Косинов. В больницу Сашу доставили раздетую и с тяжелейшими телесными повреждениями: черепно-мозговой травмой с отеком головного мозга, разрывом легкого, переломом костей носа и челюстей, переломом грудины и ребер. В Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи Александра находилась 97 дней, из них 72 – в состоянии комы. В настоящее время ей сделана операция на челюсти. Девушка проходит реабилитацию в Николаевском санатории «Ингул».

Подсудимому А.Косинову инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и по ч.1 ст. 185 (тайное завладение чужим имуществом) УК Украины.