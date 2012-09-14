Для мучителя Саши Поповой просят 15 лет тюрьмы

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, сегодня Ленинский районный суд Николаева завершил судебное следствие по уголовному делу, возбужденному “по факту совершенного покушения на убийство Александры Поповой”.

Во время судебных прений государственный обвинитель - прокурор отдела прокуратуры области Анна Брек - заявила, что преступный умысел не был доведен до конца по причинам, не зависящим от воли подсудимого. По ее словам, имеются обстоятельства, отягчающие наказание, - тяжкие последствия, нанесенные преступлением, а также состояние алкогольного опьянения, в котором находился подсудимый на момент совершения преступления.

Государственное обвинение требует признать подсудимого Александра Косинова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 (совершенное покушение на преднамеренное убийство из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины, и по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Кроме того, прокуратурой Николаевской области заявлен к подсудимому гражданский иск о возмещении расходов заведения здравоохранения на стационарное лечение потерпевшей от преступления на сумму 9 361,22 грн.

Также государственное обвинение поддерживает иск, заявленный матерью А.Поповой, о возмещении материальных расходов. Мать и адвокат девушки поддержали позицию прокуратуры.

«Коллегия судей удалилась в совещательную комнату. Приговор должен быть оглашен в понедельник, 17 сентября», - сказано в сообщении ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве 18-летнюю А.Попову в ходе возникшей бытовой ссоры жестоко избил 22-летний А.Косинов. В больницу девушку доставили раздетую и с тяжкими телесными повреждениями: черепно-мозговой травмой с отеком головного мозга, разрывом легких, переломом костей носа и челюстей, переломом грудины и ребер. Более 60 дней она пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.