Аэрофлот остановил закупку Ан-148

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил генеральный директор ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» Виталий Савельев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«По Ан-148 цена-качество не соответствуют. Пока у нас шесть таких машин, и мы могли еще шесть машин докупить, но остановились. Подняли цены… наш производитель (поднял)», - сказал В.Савельев.

При этом он сообщил, что Ан-148 «переболел детскими болезнями», которые были полтора года назад.

«Сейчас Ан-148 летает более 9 часов в сутки, и это очень хороший показатель, на уровне тех же Airbus», - сказал В.Савельев.

При этом он напомнил, что у «Аэрофлота» жесткий контракт на 30 самолетов «Сухой Супер Джет» и опцион еще на 15 лайнеров. На сегодня «Аэрофлот» эксплуатирует 9 таких самолетов.

«Сама по себе машина нормальная с точки зрения эксплуатации, но у нее есть «детские болезни», как у любого нового самолета. Машина должна «переболеть», - сказал гендиректор «Аэрофлота».

По его словам, есть системные вещи, которые нужно доработать, чтобы самолет постоянно летал. В частности, это системные проблемы с кондиционированием воздуха.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

Шесть Ан-148 эксплуатируются дочерней авиакомпанией «Аэрофлота» - авиакомпанией «Россия».