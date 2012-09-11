8 тысяч педагогов выступят в защиту украинского языка

Как сообщили УНИАН в управлении образования Львовского городского совета, целью мероприятия является «обеспечение соблюдения высшими органами власти Конституции Украины и сохранение украинского языка как единого государственного, остановка принятия антиукраинских законов, привлечение внимания общества к проблемам языковой политики в Украине».

Организаторами акции выступили: Ассоциация руководителей учебно-воспитательных заведений Львовской области, Ассоциация руководителей учебно-воспитательных заведений г. Львова, представители руководителей учебно-воспитательных заведений районов города Львова, Львовская областная организация профсоюза работников образования и науки Украины, районные организации профсоюза работников образования и науки Украины г. Львова.

Педагогическое вече начнется в 16.00 на проспекте Свободы возле памятника Т.Шевченко.

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Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей. Оппозиция заявляла, что закон принят с грубыми нарушениями.