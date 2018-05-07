Газовые аварии в Одессе высветили ставку на «авось» при прокладке коммуникаций

Две августовские аварии в Одессе, вызванные повреждениями газопровода высокого давления, обошлись без жертв. Спасатели МЧС ограничились блокированиями движения в жилых кварталах, где произошли утечки, а ПАО «Одессагаз» - суточными отключениями газоснабжения населению. Хотя при упоминании об аварийных ситуациях на Люстдорфской дороге, 86 и Большой Арнаутской улице, 83 инспекторы территориального управления «Госгорпромнадзор» в Одесской области просят не забывать о трагических последствиях взрывов газа в Ужгороде и Днепропетровске…

Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Валерий Матковский также расценил опасную ситуацию, возникшую 23 августа вследствие утечки газа из поврежденного строителями трубопровода, как реальную угрозу масштабного взрыва в центре Одессы. «Ситуация была критическая, - отметил вице-губернатор, - еще чуть-чуть – и все могло закончиться непоправимыми последствиями. Избежать масштабного взрыва газа удалось буквально в последний момент».

Уточним: пострадать от мощного и взрыва и последующих разрушений могли жильцы свыше 80 квартир, которых экстренно эвакуировали из многоквартирных зданий №66, 83, 85 по Большой Арнаутской улице. Впрочем, известно также, что в некоторых квартирах оставались пожилые люди, которые не смогли покинуть дом самостоятельно…

Основательный «разбор полетов» с целью установления виновников аварийных ситуаций на коммунальном газопроводе эксперты «Госгорпромнадзора» продолжают вести совместно со специалистами ПАО «Одессагаз», ОАО «Одессаоблэнерго» и компании «Комплексэнергомонтаж». Впрочем, расставить все точки на «і» пока не удалось. К примеру, претензии к работникам «Одессаоблэнерго», которых местные газовики считают виновниками повреждения газопровода диаметром 500 мм на Люстдорфской дороге, 86, с порога отметает юридическая служба энергетической компании. Предлагая, прежде всего, предъявить «заключение инженерно-технической экспертизы о причинах и обстоятельствах аварии», а также «проектно-техническую документацию» на строительство указанного участка газопровода.

«Уж сколько раз напоминаем строительным и энергокомпаниям, что газопровод – опасный сосед, а выводов не делают, - посетовал, в свою очередь, в беседе с корреспондентом УНИАН исполнительный директор публичного акционерного общества «Одессагаз» Виталий Герасименко. – Одни прокладывают коммуникации в охранных зонах ближе установленных минимальных расстояний, другие ведут земляные работы без согласований с организацией-собственником системы газоснабжения. А ведь именно несоблюдение этих норм и стало причиной крайне опасных утечек газа в районе Люстдорфской дороги, 86 и Большой Арнаутской улицы, 83».

Герасименко констатировал, что «специалистами подписан надлежащий акт об обстоятельствах и причинах аварии, имеются фотографии с места происшествия, на которых четко видно, что прорыв газопровода произошел по вине работников «Одессаоблэнерго», проложивших энергокабель буквально встык с газопроводом диаметром 500 мм, в нарушение требований СНиП и без согласования с ПАО «Одессагаз».

По словам Герасименко, «побывавшие на месте аварии эксперты «Госгорпромнадзора» также убедились, что разгерметизация газопровода возникла вследствие нарушения строительных норм: из-за прохудившейся изоляции произошло соприкосновение проложенного в земле кабеля с трубопроводом – вот возникшая электродуга и пробила в нем отверствие диаметром около 40 мм, сквозь которое ударила из-под земли мощная струя природного газа. Около суток понадобилось бригадам специалистов «Одессагаза», чтобы устранить последствия аварии – заменить часть трубопровода и восстановить газоснабжение в микрорайоне».

Директор компании «Комплексэнергомонтаж» Александр Мигун, бригада буровиков которой при ведении земляных работ пробила отверстие в магистральном газопроводе в районе Большой Арнаутской улицы, 83, признает: «Причина случившейся 23 августа аварии – человеческий фактор, точнее самоуверенность одного из наших мастеров, не вызвавшего на участок, где велось бурение для прокладки энергокабеля, специалиста «Одессагаза», который должен был указать глубину прокладки газопровода. Оргвыводы по факту нарушения требований согласованной проектно-сметной документации мы уже сделали, чтобы и другим строителям не повадно было рассчитывать на вариант «авось пронесет». Оплатим также, разумеется, выставленный газовиками счет в размере 56 тыс грн в качестве компенсации затрат по ликвидации аварии».

Что касается аварии в районе Люстдорфской дороги, 86, то при установленных обстоятельствах ее возникновения экспертам «Госгорпромнадзора» все еще предстоит определить подлинного виновника происшествия. «У нас нет ни малейших сомнений, что при прокладке коммуникаций несколько десятков лет тому нарушены нормы СНиП, - констатировал начальник управления «Госгорпромнадзор» в Одесской области Игорь Присяжнюк. – Поскольку на месте ЧП обнаружен высоковольтный кабель, под воздействием которого разгерметизирован газопровод. Однако нужно время, чтобы определить, кто именно нарушил строительные нормы: строительные бригады энергоснабжающей компании «Одессаоблэнерго», которой газовики уже выставили счет в размере 92 тыс грн по компенсации затрат при ликвидации аварии, или же виноваты сами газовики. Все зависит от того, какая из этих компаний первой ввела в эксплуатацию свои производственные мощности».

И лишь в том случае, если поднятыми из архивов документами будет подтверждено, что энергокабель прокладывали на недопустимо близком расстоянии к уже функционирующему коммунальному газопроводу, можно будет согласиться с выставленными газовиками финансовыми претензиями в адрес ОАО «Одессаоблэнерго». В противном случае, подчеркнул главный специалист одесского «Госгорпромнадзора», «виновниками аварийной ситуации может быть признана компания «Одессагаз», которая считает себя пострадавшей стороной».

Исходя из этого, инспекцией «Госгорпромнадзора» будут также приняты меры воздействия как в отношении компании «Комплексэнергонадзор», создавшей аварийную ситуацию в районе Большой Арнаутской улицы, так и в отношении предприятия-виновника аварии в районе Люстдорфской дороги», которое будет установлено. Итоги расследования будут обнародованы до конца сентября, подытожил собеседник агентства.

Стоит добавить, что одесситам от такого положения дел легче не становится. Ведь, если представители разных коммунальных служб и компаний, обслуживающих подземные коммуникации, не научатся в буквальном смысле уважать друг друга и консультироваться между собой при проведении различных работ, то можно с уверенностью говорить о том, что «газовые» инциденты минувшего лета вряд ли станут последними для Одессы.

Михаил Аксанюк