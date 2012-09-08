Легендарный Фокс из "Места встречи изменить нельзя" покончил с собой

Народный артист России Александр Белявский покончил жизнь самоубийством.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Предварительно установлено, что А.Белявский совершил суицид, спрыгнув из окна, расположенного на лестничной площадке между 5 и 6 этажом подъезда своего дома. От полученных телесных повреждений актер скончался на месте», - говорится в сообщении.

В ходе первоначального осмотра, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. У окна лестничного пролета найдена трость А.Белявского, признаков борьбы не обнаружено.

По информации ведомства, сегодня примерно в 13 часов в следственные органы поступило сообщение об обнаружении под окнами дома, расположенного на Большом Тишинском переулке города Москвы, тела А.Белявского. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Несколько лет назад А.Белявский перенес тяжелый инсульт, после чего не мог говорить.

А.Белявский сыграл более чем в 100 фильмах, озвучил еще несколько сотен, в том числе стал российским голосом британского комика Бенни Хилла. Одни из самых известных его ролей - в фильмах "Четыре танкиста и собака", "Место встречи изменить нельзя", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Антикиллер".

Был первым ведущим знаменитого в 1960-1970-е годы телевизионного "Кабачка 13 стульев".