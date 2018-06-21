Прав ли Азаров, когда хвалит своё правительство?

“Кто бы ни стал новым премьер-министром Украины, он получит наполненную казну, большой запас газа и зерна. К зиме страна подготовлена, газа в хранилищах 32 миллиардов кубов. Вот я приблизительно в таком же состоянии передавал дела в 2005 году. Темпы экономического роста – 7,5% по итогам восьми месяцев. Дай Бог такими темпами идти дальше”.

Такими словами отчитывался перед своими преемниками первый вице-премьер-министр – министр финансов Украины Николай Азаров. Его оппоненты, конечно, иного мнения.

Итак, каковы плюсы и минусы нынешнего правительства? Это вопрос мы задали экономическим экспертам.

Борис Кушнирук, эксперт в отрасли экономики УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИКУМ НЕ В СОСТОЯНИИ ПРОВОДИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ... Когда на какое-либо предприятие приходит новая команда менеджеров, первое, что она делает – проводит анализ. Нельзя до его проведения говорить, что предприятие плохо работает.

Чтобы давать аналогичные оценки состоянию экономики, нужно иметь реальную картину: то, что много денег на едином казначейском счету, – ни о чем не говорит... Нужно знать, каковы обязательства, сколько привлечено средств – то есть сколько средств в данном случае принадлежит Украине, сколько привлечено и сколько не выплачено. Ведь правительство Януковича, и Азаров в частности, были сторонниками крупных международных займов. Нужно смотреть на динамику размера внешнего долга страны, на проблемы с выполнением обязательств внутри страны.

В случае газового долга в 1,3 млрд гривен никто не может точно ответить, что за природа этого долга. Потому что ситуация может быть разная. Так же и с зерновыми, которых (по заявлению Азарова. – Авт.) достаточно засыпано в хранилища.

В украинских реалиях у общества нет реальной возможности наблюдать за выполнением бюджета, реальными государственными резервами. Поэтому одни говорят: «Как все плохо», другие: «Как все хорошо». Как говорится, точку зрения определяет точка сидения.

Что касается плюсов и минусов состояния экономики... Украинская экономика развивается, что, бесспорно, плюс. Но это не зависит ни от какого правительства. То есть имеем тренд растущей экономики, отходящей от многолетнего падения. Это не заслуга правительства Януковича, ее нельзя приписать к достижениям и всем предыдущим правительствам. Вопрос был лишь в одном: не делает ли то или иное правительство чего-то такого, что может навредить экономике.

Потому что в действительности все ключевые реформы не проведены. И не факт, что их проведет следующее правительство. Я не верю, что нынешний политикум в в состоянии проводить экономические реформы. Потому что для этого нужно иметь представление, что требуется сделать, иметь представление, куда идем. И к тому еще – иметь желание проводить эти реформы.

Как известно, у людей, приходящих в украинские правительства, абсолютно другие планы... Главное, сколько они могут заработать на стране.

Так что, у меня нет на этот счет никаких иллюзий – ни позитивных, ни негативных.

С точки зрения международных экспертов, еще года 3–4 украинская экономика будет проявлять экстенсивный рост независимо от того, каким будет правительство. А затем начнутся серьезные проблемы. Поскольку мы ничего не делаем в социальной и коммунальной сферах, абсолютно не решаем проблему того, что регионы живут по остаточному принципу, до сих пор не проведены ни территориально-административная, ни пенсионная реформы и прочая, прочая...

Владимир Лупаций, исполнительный директор Центра социальных исследований "София" ЗАЯВЛЕНИЯ АЗАРОВА – ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ

Когда Азаров делал это заявление, следует понимать: есть “красивая” бухгалтерия и реальное финансовое положение, реальная конкурентопособность.

На 70% заявления Азарова обоснованы, но эти заявления формально бухгалтерские. Если смотреть на уровень конкурентоспособности Украины, никаких больших достижений нет. И это не только проблема правительства Януковича. Дело в том, что эта инерционная модель действует не один год. Никакой коррекции модели сырьевого экспорта не произошло. Это один из ключевых факторов, который постоянно будет подрывать международную конкурентопособность экономики Украины, провоцировать национальный раскол, социальную напряженность и т. п. Поскольку такая модель не способна обеспечить социальную отдачу и экономический эффект в общенациональном масштабе. Экономическая модель, которая не предусматривает развития на собственной основе с опорой национальный потенциал, – не ресурсный, а более широкий – все время будет предопределять упомянутые проблемы.

То, что говорит Азаров, – подмена понятий. Если бы он принял конкурентоспособную модель экономики, он мог бы сказать: передаем, нормально эксплуатировали... Но поскольку нынешнее правительство приняло модель, основанную на сырьевом экспорте и воспроизводительном росте, модель, не обеспеченную инвестиционно-инновационным фундаментом, то и передавать нечего.

Прорыва никакого не состоялось. Разговоры о второй волне реформ только возникли, и не были даже адекватно сформулированы.

Если бы правительство сказало: мы наработали полный реформаторский пакет, наработали старт новой волны экономических реформ, могли бы говорить о каком-то результате. Или сказали: мы сделали самые тяжелые и самые непопулярные шаги реформирования, есть что передать преемникам, и хотели бы чтобы они продлили...

У нас позитив один: более-менее наведен порядок в системе государственных финансов с точки зрения текущего функционирования и отчетности. Нет дефолта.

Но это не имеет никакого отношения к преодолению кризиса, к перспективе, к перемене для Украины статуса в международных рейтингах конкурентоспособности, к индексу развития человеческого капитала...

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАНИМАЮТ ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ Вряд ли есть смысл спорить с первым вице-премьером. Налицо динамичный экономический рост, очень активная инвестиционная деятельность, активная экспортная деятельность украинских компаний (это, правда, не мешает формированию негативного сальдо внешней торговли). В принципе, по текущим параметрам экономической ситуации, думаю, ситуация нормальная.

Есть определенные проблемы. Первая – ценовая. Перед выборами на центральном уровне принимались меры по стабилизации ценовой динамики. Это не всегда удавалось, поскольку традиционно в первые осенние месяцы были ускорения инфляционной динамики ввиду подорожания продукции нового урожая. Окончание выборов развяжет руки тем, кто хочет добиться подорожания каких-либо товаров и услуг – будь то хлеб или билеты на поезд.

Новый политический фактор сдерживания цен теперь прекратился, и новому правительству нужно: или изыскивать собственные политические факторы, или идти на определенный компромисс – то есть учитывать, что экономически обоснованные цены должны вырасти.

Другой момент связан с ситуацией внешней торговли – нарастает негативное сальдо. Дело в том, что рост внутреннего спроса превышает возможности национальной экономики его удовлетворить. В случае, если новое правительство будет планировать продлить и ускорить темпы роста внутреннего потребления – а я подозреваю, что оно так и будет делать, – ему надо думать, что делать с минусовым сальдо, которое еще больше ухудшится. А это в частности – негативное давление на курс национальной валюты.

Следующая проблема – бюджет, принятый на следующий год. Политсилы, противостоящие коалиции, заявляли, что несогласны с таким бюджетом. То есть, возникает острая проблема срочной коррекции бюджета, внесения собственной версии, чтобы успеть бюджет рассмотреть и принять в парламенте.

Сейчас, в ситуации политической неопределенности, экономические субъекты занимают выжидательную позицию. Если неопределенность затянется, это может вылиться в ухудшение инвестиционных показателей, в частности по иностранным инвестициям, в активизацию вывода капитала за границу... В дальнейшем все будет зависеть от того, какие приоритеты объявит новое правительство. Сейчас об этом думать очень сложно.

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития ЭКОНОМИКА СПОКОЙНО ВОСПРИМЕТ СМЕНУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Экономика снижает темпы, но это в рамках нормальных колебаний, не связанных с политическими факторами. В этом смысле экономика переходит от правительства сегодняшнего к правительству следующему в спокойном состоянии. А сколько же такое состояние будет длиться? Я бы сказал, экономистов удивляет, почему так долго экономика развивается без таких стимулов, как новая либеральная реформа?

С другой стороны, можно говорить о том, сколько же еще экономика будет терпеть неправильное расходование средств государством. Их – в частности, в социальном секторе – можно было бы тратить гораздо эффективнее.

Если действия нового правительства будут учитывать природу экономки – а она не любит, когда ее расшатывают резкими политическими заявлениями, конфликтами с субъектами ведения хозяйства – если эти действия будут достаточно спокойны и сбалансированны – я даже не говорю о содержании, а лишь о стиле управления, – экономика вполне спокойно воспримет смену правительства.

Не почувствует существенно этого и население Украины. Все противостоящие силы не будут принимать принципиально отличных решений от тех, которые уже принимались. Поскольку социальная часть кардинально не будет сокращаться. Скорее, это почувствуют субъекты ведения хозяйства – ввиду возможных изменений в фискальной части.

Дмитрий Стаховский