Одесса празднует День города

Как передает корреспондент УНИАН, руководители Одессы и области открыли сегодня празднование Дня города торжественной церемонией возложения цветов к памятникам основателям Одессы Дюку де Ришелье и Иосифу Дерибасу.

Затем мэр Одессы Алексей Костусев, глава облгосадминистрации Эдуард Матвийчук и другие официальные лица направились на Театральную площадь, где приняли участие в открытии стелы «Герои Социалистического труда Одесской области», упраздненной в первые годы Независимости Украины, а также пополнении стеллы «Героев Советского Союза Одесской области» 19 новыми именами обладателей этого звания.

В центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко руководители города и области торжественно открыли отреставрированную Александровскую колонну, установленную в честь российского императора Александра II, а на углу Ланжероновской и Пушкинской улиц - Туристический знак Одессы.

В 15.00 в Городском саду начнется фестиваль-конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя», а в 18:00 на Потемкинской лестнице состоится гала-концерт с участием украинских певиц Ани Лорак и Русланы, исполнителей из России и Беларуси.

На Куликовом поле состоится рок-фестиваль «Пикейные жилеты», в рамках которого выступят группа «Вопли Видоплясова» и Вячеслав Бутусов с группой «Ю-Питер».

В 21.00 одесситы и гости города смогут под открытым небом посмотреть немое кино «Беня Крик» под джазовые импровизации Юрия Кузнецова. Завершатся концерты и другие массовые мероприятия праздничным фейерверком.