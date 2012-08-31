Скрипка заявил, что никакого русского в Одессе пропагандировать не будет

Музыкант через своего пресс-секретаря Павла Скорнякова объяснил: в Одессе он выступит на концерте, посвященном памяти рок-музыканта Игоря Ганкевича. А о том, что он будет продвигать русскую культуру и язык, впервые слышит.

С середины 1990-х в Одессе ежегодно проходит фестиваль «Пикейные жилеты», посвященный памяти Ганкевича, пишут Тексты. Олег Скрипка и «ВВ», а также Вячеслав Бутусов с его группой «Ю-Питер» приглашены и выступят именно на «Пикейные жилеты», а не фестивале «Встреча друзей».

Напомним, российское информагентство РИА "Новости" распространило сообщение, что украинские исполнители, в частности Ани Лорак и группа ВВ, примут участие в мероприятии, целью которого является продвижение русской культуры и языка в Украине.