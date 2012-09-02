Украинско-российская яхта «Скорпиус» застряла во льдах Арктики

Яхта «Скорпиус», украинско-российский экипаж которой уже около года совершает кругосветное плавание вокруг Южного и Северного полюсов, зажата в арктической ледяной ловушке, сообщают «Подробности-ТВ».

При сильном порыве ветра глыбы льда могут сойтись и раздавить парусник, говорится в сообщении. Члены экипажа пока не подавали сигнала SOS, однако подготовились к эвакуации.

«В Арктике опасность сохраняется всегда, а в нашей ситуации особенно. Пока мы не выйдем на чистую воду, опасность будет сохраняться. Есть положительные тенденции, ветер усиливается, думаю, через 2-3 часа попробуем еще раз вырваться из этой ловушки ледяной», - сказал капитан судна Сергей Низовцев.

Если в Арктике сохранится прежняя погода, "Скорпиус" может дрейфовать среди льдов около месяца.

Как сообщал УНИАН, яхта «Скорпиус», отправившаяся в конце сентября минувшего года в полярную парусную экспедицию вокруг Южного и Северного полюсов, установила мировой рекорд мореплавания на паруснике в Антарктиде – по дальности захода в море Росса. Впервые в мире парусная яхта смогла достигнуть 740 18’ южной широты и 1530 18’ западной долготы.

В планах экспедиции совершить также поход вокруг Арктики, осуществив таким образом впервые в мире две полярные кругосветки в течение одного года. По продолжительности плавания экспедиция займет, как предполагается, 2,5 года.