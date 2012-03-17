Яхта с украинско-российским экипажем установила новый мировой рекорд

Совершающая поход к Южному, а затем к Севрному полюсам яхта «Скорпиус» с украинско-российским экипажем установила новый мировой рекорд мореплавания – в море Росса (Западная Антарктида) достигла 77 градусов южной широты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ, координирующий поход экипажа (яхта стартовала из Севастополя 25 сентября прошлого года).

Как сказал С.САВЕНКОВ, по поступившей ему от капитана яхты Сергея НИЗОВЦЕВА информации, установив первый из нескольких запланированных рекордов, яхта вновь взяла курс в направлении украинской полярной станции «Академик Вернадский», куда планирует прибыть, пройдя около 2 тыс. миль, ориентировочно через 10 суток.

Как сообщал УНИАН, экипаж яхты «Скорпиус» намерен побить несколько мировых рекордов мореплавания. Первый – зайти в море Росса, а это 77 градус южной широты; второй – обойти Антарктиду южнее 60-го градуса и Северный полюс в районе 65-70 градусов за один полярный год; третий - по длине маршрута (70 тысяч миль); четвертый - по продолжительности плавания - 2,5 года.

На пути к Южному полюсу яхта попала в 12-бальный ураган, получила множество поломок. После двух недель ремонта на Тасмании, заправки дизельным топливом, продуктами питания и всем необходимым «Скорпиус» снова вышел в море и взял курс на Антарктиду.