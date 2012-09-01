В Украине построили школу в форме тризуба

Как сообщили УНИАН в Управлении образования и науки Черниговской облгосадминистрации, в новую школу 1 сентября пошли 176 учеников из Седнева и окружающих сел. Также учебно-воспитательный комплекс включает детский садик, рассчитанный на 35 воспитанников.

По словам начальника отдела школьного образования Елены Саронович, Седневский учебно-воспитательный комплекс стал одной из 121 опорной школы области.

"Мы стремимся, чтобы опорные школы имели самое лучшее материальное и кадровое обеспечение", - отметила она.

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По оценкам специалистов, учебно-воспитательный комплекс принадлежит к лучшим учебным заведениям в сельской местности не только на Черниговщине, но и в Украине.

Вблизи учебно-воспитательного комплекса возобновлена парковая зона, на его территории размещаются игровые, спортивные площадки и даже теннисные корты.

По информации СМИ, на сооружение одной из лучших школ страны потрачено свыше 40 млн грн государственных средств.

Помещение школы имеет форму тризуба, а внешне похоже на дворец.