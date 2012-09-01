В Днепропетровской области открылись две новые сельские школы

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

В частности, рядом со 100-летним помещением бывшей начальной школы в селе Песчанка Новомосковского района возведена трехэтажная школа общей площадью свыше 4,5 тыс. кв. м, рассчитанная на 525 учеников. При строительстве учебного заведения были использованы современные энергосохранные материалы и технологии. Новая школа имеет спортивный комплекс и детскую площадку, а в отремонтированном старом помещении заведения открыта вечерняя школа, трудовые мастерские и классы для занятий изобразительным искусством, музыкой и пением.

Как заявил во время праздника председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул, впервые за 100 лет общественность Песчанки и трех близлежащих сел - Ягодного, Соколового и Новоселовки получили новую школу.

В селе Михайловка Синельниковского района за парты школы-новостройки сели 200 детей.

При школе созданы наибольшие в районе спортивный и актовый залы. Заведение имеет водонасосную станцию и мини-котельную. Общая сметная стоимость объекта - около 29 млн грн. Михайловская школа имеет аграрный профиль, предусматривает подготовку учеников для сельскохозяйственных работ и углубленного изучения биологии, ботаники, аграрных дисциплин. Школе выделены 1 га земли. В следующем году возле школы будет высажен фруктовый сад.

Все ученики и учителя новых школ обеспечены бесплатным подвозом на занятия школьными автобусами, оборудованными GPS-навигацией и «тревожной кнопкой» для связи с правоохранительными органами и управлениями образования.