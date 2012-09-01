Мужчина перебрал - и «заложил бомбу» на «95-ом квартале»
В Кривом Роге задержан 33-летний мужчина, который сегодня около 4.30 сообщил на телефонную линию 102 дежурной части Криворожского городского управления милиции, что в подземном переходе на улице «95-й квартал» заложена бомба.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.
После обследования территории взрывного устройства найдено не было.
Как сообщил задержанный, звонок был сделан из хулиганских побуждений вследствие употребления алкоголя.
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Следственным отделом Криворожского городского управления милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
ОСО напоминает, что в соответствии с внесенными изменениями в Уголовный кодекс Украины ответственность за совершение указанных преступлений усилена.