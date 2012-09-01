Мужчина перебрал - и «заложил бомбу» на «95-ом квартале»

14:48, 01 сентября 2012
Общество
2664

В Кривом Роге задержан 33-летний мужчина, который сегодня около 4.30 сообщил на телефонную линию 102 дежурной части Криворожского городского управления милиции, что в подземном переходе на улице «95-й квартал» заложена бомба.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

После обследования территории взрывного устройства найдено не было.

Как сообщил задержанный, звонок был сделан из хулиганских побуждений вследствие употребления алкоголя.

По теме: Поезд «Москва-Кишинев» "минировал" пьяный пассажир

Следственным отделом Криворожского городского управления милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

ОСО напоминает, что в соответствии с внесенными изменениями в Уголовный кодекс Украины ответственность за совершение указанных преступлений усилена.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter