Мужчина перебрал - и «заложил бомбу» на «95-ом квартале»

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

После обследования территории взрывного устройства найдено не было.

Как сообщил задержанный, звонок был сделан из хулиганских побуждений вследствие употребления алкоголя.

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Следственным отделом Криворожского городского управления милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

ОСО напоминает, что в соответствии с внесенными изменениями в Уголовный кодекс Украины ответственность за совершение указанных преступлений усилена.