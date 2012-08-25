Поезд «Москва-Кишинев» "минировал" пьяный пассажир

Информация о заложенном в поезде «Москва – Кишинев» взрывном устройстве оказалась ложной, сообщает молдавский сайт Moldnews со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Саперы провели проверку всего состава, остановленного на станции "Волчинец" близ города Могилев-Подольский Винницкой области, и каких-либо взрывчатых веществ не нашли. Поезд продолжил движение в направлении молдавской столицы.

Кроме того, задержан человек, сообщивший в правоохранительные органы о бомбе. Им оказался 46-летний гражданин Российской Федерации, ехавший в поезде. Мужчина был в состоянии опьянения и направлялся в Молдову.

При обыске у него нашли SIM-карту и мобильный телефон, с которого был сделан звонок, передает РИА «Новости».