Двойной терракт в Афганистане: 13 погибших, 50 раненых
14:09, 01 сентября 2012Общество
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В Афганистане около американской военной базы в провинции Вардак прогремели два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере девять мирных жителей и четверо полицейских, около 50 человек ранены.
Как сообщает «Газета.ру», по словам очевидцев, уничтожены постройки на местном рынке. Первый взрыв осуществил смертник, затем подорвался начиненный взрывчаткой грузовик.
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Находящиеся поблизости магазины и дома были частично разрушены.
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