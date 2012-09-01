Двойной терракт в Афганистане: 13 погибших, 50 раненых

Как сообщает «Газета.ру», по словам очевидцев, уничтожены постройки на местном рынке. Первый взрыв осуществил смертник, затем подорвался начиненный взрывчаткой грузовик.

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Находящиеся поблизости магазины и дома были частично разрушены.