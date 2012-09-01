Двойной терракт в Афганистане: 13 погибших, 50 раненых

14:09, 01 сентября 2012
Общество
1236

В Афганистане около американской военной базы в провинции Вардак прогремели два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере девять мирных жителей и четверо полицейских, около 50 человек ранены.

Как сообщает «Газета.ру», по словам очевидцев, уничтожены постройки на местном рынке. Первый взрыв осуществил смертник, затем подорвался начиненный взрывчаткой грузовик.

По теме: В Афганистане на свадьбе дочери взорвали влиятельного политика

Находящиеся поблизости магазины и дома были частично разрушены.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter