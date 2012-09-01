За секс с малолетними американец получил 52 пожизненных срока

Против Р.Мура были выдвинуты обвинения по 52 эпизодам, все преступления были совершены в период с начала 1988-го до середины 1990 года на территории штата Аризона. После этого осужденный прекратил преступную деятельность, и полиции не удавалось выйти на его след до 2011 года, когда он был арестован и дал признательные показания, сообщает Associated Press.

В вердикте суда присяжных указано, что каждый пожизненный срок соответствует каждому преступному эпизоду.

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Адвокат подсудимого отказался комментировать решение суда, уточнив, что зачет по всем пожизненным срокам начнется и соответственно закончится одновременно.

52 пожизненных срока не самое большое количество, фигурировавшее в судебных решениях, замечает РосБизнесКонсалтинг, но для штата Техаса, в котором по статистике совершаются две трети смертных приговоров в США, данный случай исключительный.