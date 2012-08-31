Поддержать русский язык в Одессу поедут Олег Скрипка и Руслана

Как передает «РИА Новости», в частности, с 1 по 3 сентября в Одессе пройдет II Международный фестиваль культуры и искусства "Встречи друзей".

Целью фестиваля является продвижение русской культуры и языка в Украине. В адрес участников форума подготовлены приветствия Президента России Владимира Путина и Президента Украины Виктора Януковича.

Кроме украинских исполнителей Ани Лорак, "Вопли Видоплясова", на фестиваль приглашены Кубанский казачий хор, Олег Газманов, Вячеслав Бутусов, Владимир Пресняков.

В церемонии открытия фестиваля планируется участие министра культуры РФ Владимира Мединского, министра культуры Украины Михаила Кулиняка и министра культуры Беларуси Павла Латушко, а также спецпредставителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, советника Президента России Владимира Толстого и других официальных лиц.

Форум откроется концертом фольклорных коллективов на Театральной площади Одессы с участием государственного ансамбля танца Азербайджана, Белорусского государственного ансамбля народной музыки "Свята", Государственного академического Кубанского казачьего хора и Национального академического народного хора Украины им. Веревки.

Во второй день форума пройдет концерт в Одесской областной филармонии. Прозвучат песни и инструментальные произведения композиторов Александры Пахмутовой, Евгения Доги, Игоря Лученка, Андрея Петрова, Раймонда Паулса, Андрея Эшпая в исполнении Сергея Захарова и Михаила Мунтяна, Розы Рымбаевой, Андрея и Михаила Ивановых, Государственного молодежного оркестра Армении под управлением Сергея Смбатяна. В программе примет участие известная украинская актриса Ада Роговцева.

В этот же день пройдут концерты фольклорных коллективов Украины, России и Азербайджана, в том числе знаменитого Кубанского казачьего хора.

А вечером зрителей ждет концерт звезд эстрады на Потемкинской лестнице с участием Полада Бюль-Бюль Оглы, Олега Газманова, Ани Лорак, Русланы, "Белорусских Песняров", Владимира Преснякова и других исполнителей.

В завершающий день форума пройдет концерт народного артиста России Сергея Захарова, симфонический концерт в Одесской областной филармонии с участием Государственного молодежного оркестра Армении, рок и байк-фестивали на Куликовом поле с участием "Воплей Видоплясова", В.Бутусова, байк-клубов "Ночные волки" и "Гоблин".

Церемония открытия фестиваля и концерт на Потемкинской лестнице будут транслироваться в прямом эфире на Украину 1-м каналом национального телевидения и одесскими телеканалами.