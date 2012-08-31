В Одессе будут готовить разведчиков и диверсантов

Как сообщили УНИАН в Одесском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, это третий факультет академии, на нем будут осуществлять подготовку офицеров для Вооруженных сил Украины по специальностям: «Управление действиями подразделений аэромобильных войск» и «Управление действиями подразделений военной разведки и специального назначения».

В среду из Львова в Одессу после прохождения курса первичной военной подготовки в Военном институте при Национальном университете «Львовская политехника» прибыли 60 курсантов, которые вместе с другими первокурсниками академии принесут 1 сентября присягу на верность украинскому народу и будут учиться на первом курсе нового факультета.

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Справка УНИАН. Военная академия Одессы создана на базе Военного института Одесского Национального политехнического университета в 2011 году. В минувшем учебном году проводила обучение курсантов на факультетах подготовки офицеров запаса и материально-технического обеспечения.

В академии также проходят военную подготовку студенты других одесских вузов, после окончания обучения выпускникам присваивают звание младшего лейтенанта запаса.