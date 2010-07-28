Минобороны планирует создать в Одессе военную академию

В следующем году Минобороны планирует переформировать Военный институт Одесского Национального политехнического университета в Военную академию им. генерала армии Ивана Черняховского.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом заявил в Одессе начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Григорий ПЕДЧЕНКО.

“Министерство обороны и Генеральный штаб делают действительно очень важное дело – оптимизируют систему подготовки офицерских кадров. В эту систему входит и Военный институт Одесского Национального политехнического университета. Есть решение о возобновлении подготовки курсантов в этом высшем военном учебном заведении в Одессе”, – сообщил начальник Генштаба во время пребывания в Военном институте Одесского Национального политехнического университета.

Он конкретизировал, что в этом году в военном институте начнется подготовка курсантов по направлению “ракетно-артиллерийское вооружение”, а также будет открыт тыловой факультет и осуществлен набор 70 курсантов на первый курс.

“В следующем году мы планируем Военный институт Одесского Национального политехнического университета переформировать в Военную академию имени генерала армии Черняховского. В этом учебном заведении уже будут готовить и офицеров для аэромобильных войск, подразделений военной разведки, а также специалистов по физической подготовке”, – отметил Г.ПЕДЧЕНКО.

По его словам, это учебное заведение в следующем году уже начнет подготовку по всем профессиональным направлениям. Планируется, что к 2014 году в Военной академии в целом будут учиться около 700 курсантов.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году Министерство обороны решило закрыть Одесский институт Сухопутных войск к 2007 году, и перевести его на базу Львовского военного института Национального университета "Львовская политехника".

30 августа 2006 года Кабмин реорганизовал Одесский институт Сухопутных войск, создав военный институт на базе Одесского национального политехнического университета. Имущество и земельные участки института были оставлены в управлении Министерства обороны без права отчуждения.

Постановлением №1104 Кабмина в сентябре 2007 года был возобновлен Одесский институт Сухопутных войск, Министерству обороны поручено осуществить мероприятия по возобновлению учебного процесса в этом институте, и предусмотрено, что курсанты Военного института Одесского национального политехнического университета продолжают учебу в возобновленном институте.

20 сентября 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления Кабмина о возобновлении Института сухопутных войск в Одессе.

В то же время 27 мая 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что не исключает возможность перевода аэромобильного факультета Академии Сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного Национального университета “Львовская политехника” из Львова в южный регион страны.