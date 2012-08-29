Милиция может позволить газете Авакова скопировать материалы с изъятого сервера

14:59, 29 августа 2012
Общество
1545

Харьковскому изданию «Главное» будет предоставлена возможность скопировать с изъятого сервера информацию, необходимую для обеспечения бесперебойной работы СМИ, если издание документально подтвердит свое право собственности на сервер.

Главный редактор надеется, что следующий номер все же выйдет

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, комментируя устное обращение руководства «Главное» с просьбой вернуть сервер.

В милиции отметили, что непосредственно из офиса газеты «Главное» ни один компьютер, сервер или бумаги не изымались.

Также в УМВД добавили, что следственные действия, которые проводят работники милиции в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотреблений должностными лицами банка «Базис», не имеют отношения к деятельности издания «Главное».

Главный редактор издания «Главное» Виктор Алексеев сообщил корреспонденту УНИАН, что издание имеет документы, которые подтверждают право собственности на изъятый сервер, и сегодня эти документы будут предоставлены милиции. «У нас есть документы. Сейчас наш IT-шник вместе с понятым поедет с документами в милицию», - сказал он.

В.Алексеев также выразил надежду, что срыва выпуска газеты «Главное», очередной выпуск которой запланирован на субботу 1 сентября, не будет. «Надеюсь, что не будет срыва. Надеюсь, что выйдем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сотрудники Управления борьбы с экономической преступностью во время обыска в здании офиса банка «Базис» изъяли файловый сервер, принадлежащий изданию «Главное», редакция которого также размещена по адресу: ул. Сумская, 88. Главный редактор издания подчеркнул, что обыск в помещении редакции издания «Главное» не проводился. Сервер, который принадлежит изданию, физически находился в подвальном помещении здания по улице Сумской, 88, а не в помещении редакции СМИ.

Как сообщил начальник следственного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий Голован, обыск проводился в рамках следственных действий по уголовному делу, возбужденному 22 августа в отношении должностных лиц банка ПАО «АКБ «Базис» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением).

Представитель УМВД отметил, что в помещении по адресу Сумская, 88, располагается не только банк «Базис», но и другие коммерческие структуры, которые имеют отношение к разворовыванию денежных средств из этого банка. Однако, он подчеркнул, что «в тех помещениях, на которые нет санкции суда, обыск не проводится».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter