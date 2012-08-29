Милиция может позволить газете Авакова скопировать материалы с изъятого сервера

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, комментируя устное обращение руководства «Главное» с просьбой вернуть сервер.

В милиции отметили, что непосредственно из офиса газеты «Главное» ни один компьютер, сервер или бумаги не изымались.

Также в УМВД добавили, что следственные действия, которые проводят работники милиции в рамках возбужденного уголовного дела по факту злоупотреблений должностными лицами банка «Базис», не имеют отношения к деятельности издания «Главное».

Главный редактор издания «Главное» Виктор Алексеев сообщил корреспонденту УНИАН, что издание имеет документы, которые подтверждают право собственности на изъятый сервер, и сегодня эти документы будут предоставлены милиции. «У нас есть документы. Сейчас наш IT-шник вместе с понятым поедет с документами в милицию», - сказал он.

В.Алексеев также выразил надежду, что срыва выпуска газеты «Главное», очередной выпуск которой запланирован на субботу 1 сентября, не будет. «Надеюсь, что не будет срыва. Надеюсь, что выйдем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сотрудники Управления борьбы с экономической преступностью во время обыска в здании офиса банка «Базис» изъяли файловый сервер, принадлежащий изданию «Главное», редакция которого также размещена по адресу: ул. Сумская, 88. Главный редактор издания подчеркнул, что обыск в помещении редакции издания «Главное» не проводился. Сервер, который принадлежит изданию, физически находился в подвальном помещении здания по улице Сумской, 88, а не в помещении редакции СМИ.

Как сообщил начальник следственного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий Голован, обыск проводился в рамках следственных действий по уголовному делу, возбужденному 22 августа в отношении должностных лиц банка ПАО «АКБ «Базис» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением).

Представитель УМВД отметил, что в помещении по адресу Сумская, 88, располагается не только банк «Базис», но и другие коммерческие структуры, которые имеют отношение к разворовыванию денежных средств из этого банка. Однако, он подчеркнул, что «в тех помещениях, на которые нет санкции суда, обыск не проводится».