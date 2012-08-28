В Харькове «шерстят» офис Авакова

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты двери помещения закрыты на замок, клиентов банка и других предприятий не пускают внутрь.

По словам главного редактора интернет-издательства «Главное» Виктора Алексеева, офис которого находится по улице Сумской 88, около 11.20 в помещение издания вошел мужчина, вероятно работник правоохранительных органов, который попросил на некоторое время отойти от рабочих компьютеров. «Пришел молодой человек, не представился, не показал документы, не в форме, и предупредил, что на некоторое время нужно отойти от компьютеров, в противном случае они будут изъяты. Он ничего не сказал, нам только внизу сказали, что проходит обыск», - рассказал В.Алексеев.

По его словам, после этого сотрудников издания «Главное» беспрепятственно выпустили на улицу. В.Алексеев предположил, что обыск проводят работники Управления борьбы с экономической преступностью.

В то же время пресс-секретарь А.Авакова Наталия Стативко, которая в данное время находится в помещении офиса, сообщила корреспонденту УНИАН, что в офисе находятся около 10 людей в гражданском.

По ее словам, в это время они находятся на 3-ем и 4-ом этажах здания, где размещены офисы центра медиатехнологий и АО «Инвестор». Н.Стативко отметила, что из всех присутствующих представился только один человек – старший оперуполномоченный УБЭП Петров. Она подчеркнула, что сейчас правоохранители «проводят какие-то действия без понятых». Адвоката АО «Инвестор» в помещение не пускают. После получасового ожидания в помещение пропустили руководителя Исследовательского центра медиатехнологий Владимира Чапая и исполняющую обязанности председателя правления АО «Инвестор» Марину Епишину.

По словам адвоката АО «Инвестор» Олега Атисова, которого не пускают в помещение, сейчас правоохранители проводят обыск в офисе банка «Базис».

В то же время он отметил, что в здании по Сумской, 88, находится ряд других юридических лиц. О.Атисов предположил, что обыск проводится и в тех помещениях.

Он также предположил, что правоохранители не имеют документов на обыск в помещениях других юридических лиц, кроме банка «Базис».

По данным О.Атисова, обыск в здании по улице Сумской, 88 проводится из-за того, что якобы по факту злоупотребления должностными лицами банка «Базис» возбуждено уголовное дело.

На эту минуту руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области не отвечает на телефонные звонки.