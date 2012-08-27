С 1 сентября в школах вместо оценок по физкультуре будут ставить «зачеты»

С 1 сентября вместо оценок по физкультуре в средних школах будут ставить «зачеты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник.

Министр сообщил, что вместо оценки у учеников будет «зачет» или «не зачет». Также будет учитываться посещение спортивных секций.

«Тот кто ходит в секцию постоянно, у того будет зачет», - сказал он.

По словам Д.Табачника, новую методику уроков физкультуры в Министерстве образования планируют обсудить завтра в ходе коллегии.

Табачник также сообщил, что по состоянию на 27 августа школы полностью обеспечены учебниками.

«В этом году госзаказ рассчитан на 4,5 млн учебников для 1 класса и допечатка учебников - на 2 млн экземпляров для 11-х классов. Все учебники отпечатаны и довезены», - сказал он.

По данным министра, средняя цена учебника составляет 12 грн 80 коп.