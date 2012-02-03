Почему дети умирают на физкультуре?

Известный врач-педиатр Евгений КОМАРОВСКИЙ раскритиковал политику Министерства образования и науки Украины, направленную на снижение физической нагрузки школьников. По его мнению, миллиарды гривень надо было тратить не на Евро-2012, а на детский спорт.

«Школьная программа в Украине должна быть изменена таким образом, чтобы уроки физкультуры проводились хотя бы раз в день. При этом родителям самим нужно всячески стимулировать физическую активность детей», - сказал врач в интервью журналу Weekly.ua.

По мнению врача, вина за детские смерти на уроках физкультуры лежит не только на чиновниках и педагогах, но и на всем обществе, которое не создает культ двигательной активности, а наоборот, делает всё для того, чтобы усадить детей перед телевизорами и компьютерами. «Если мама и папа считают, что смотреть телевизор по 6 часов в день - нормально, а бегать по улице - плохо, то никакая школа не сможет изменить ситуацию со смертями на уроках физкультуры», - подчеркнул Е.КОМАРОВСКИЙ.

Он считает, что полностью исключить возможность внезапных смертей на физкультуре не могут никакие меры со стороны министерства: просто эти трагические случаи будут происходить не на уроках физкультуры, а, например, во время беготни на переменах или после уроков. «То есть в чем-то обвинить учителей физкультуры и администрацию школы будет сложнее», - пояснил педиатр.

«Если бы те деньги, которые потрачены на Евро-2012, мы вложили бы в детский спорт, то спасли бы тысячи жизней», - добавил Е.КОМАРОВСКИЙ.

За последние пять лет в Украине на уроках физкультуры произошло 8 трагических случаев, только в 2008 году их было три. В России ежегодно на уроках физкультуры умирают 6-12 детей и подростков.