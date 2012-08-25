Поезд «Москва-Кишинев» остановлен в Украине из-за сообщения о минировании
10:58, 25 августа 2012Общество
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По предварительной информации, звонок о минировании поезда поступил с территории Украины.
Был анонимный звонок
Пассажирский поезд сообщением "Москва - Кишинев" остановлен сегодня на молдавско-украинской границе после звонка неизвестного, который сообщил о заложенном в нем взрывном устройстве, передает молдавский сайт Moldnews.
Инцидент произошел на станции "Волчинец" близ города Могилев-Подольский Винницкой области.
По тревожному сигналу к поезду оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и саперы, которые ищут взрывное устройство, передает РИА «Новости».
Пассажиры четырех вагонов эвакуированы.
По предварительной информации, звонок о минировании поезда поступил с территории Украины.
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