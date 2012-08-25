Поезд «Москва-Кишинев» остановлен в Украине из-за сообщения о минировании

Пассажирский поезд сообщением "Москва - Кишинев" остановлен сегодня на молдавско-украинской границе после звонка неизвестного, который сообщил о заложенном в нем взрывном устройстве, передает молдавский сайт Moldnews.

Инцидент произошел на станции "Волчинец" близ города Могилев-Подольский Винницкой области.

По тревожному сигналу к поезду оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и саперы, которые ищут взрывное устройство, передает РИА «Новости».

Пассажиры четырех вагонов эвакуированы.

По предварительной информации, звонок о минировании поезда поступил с территории Украины.